Conférence « Mères et toute petite enfance : lecture archéologique d’un impensé durable » par Valérie Delattre (Inrap) Association Régionale des Instituts de Formation en Travail Social Pays de la Lo Rezé

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-06 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap

Donner la vie ! Une décision, une espérance ou la maternité s’est-elle toujours réduite à l’obligation d’assurer, sans la contrôler, la reproduction du genre humain ? Les options ne s’excluent pas. Envisager que, de tout temps, les femmes aient été en mesure de choisir ou non d’être mère est un questionnement récent. On les a trop longtemps contraintes à être soumises aux lois de la nature, aux conséquences incontrôlées de grossesses successives et à la coercition d’une autorité masculine. Qu’importait même l’issue fatale d’un accouchement !La recherche scientifique a longtemps réduit les femmes à cette seule injonction maternelle doublée d’une astreinte aux tâches domestiques. Une archéologie nouvelle, dite sociétale, notamment adossée à la paléogénétique, revisite leur statut et leur rôle dans les sociétés du passé : mais la redécouverte des femmes, actives et engagées, ne peut et ne doit occulter les mères et leurs enfants, dans ce long processus des choix et de l’attente, de la naissance, de ses périls et des soins, comme dans le deuil périnatal.Par Valérie Delattre, archéo-anthropologue à l’Inrap

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