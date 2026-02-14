Conférence « Mosaïque et autres vestiges : les nouveaux trésors de l’Ermitage à Alès » par Olivier Mignot, archéologue à l’Inrap, Préhistorama, Rousson
Conférence « Mosaïque et autres vestiges : les nouveaux trésors de l’Ermitage à Alès » par Olivier Mignot, archéologue à l’Inrap, Préhistorama, Rousson lundi 9 mars 2026.
Conférence « Mosaïque et autres vestiges : les nouveaux trésors de l’Ermitage à Alès » par Olivier Mignot, archéologue à l’Inrap Lundi 9 mars, 18h30 Préhistorama Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-09T18:30:00+01:00 – 2026-03-09T20:00:00+01:00
Fin : 2026-03-09T18:30:00+01:00 – 2026-03-09T20:00:00+01:00
Dans le cadre du cycle de conférences du Préhistorama, cette rencontre propose d’aborder des sujets liés à la Préhistoire, l’archéologie et la culture locale.
Conférence « Mosaïque et autres vestiges : les nouveaux trésors de l’Ermitage à Alès » par Olivier Mignot, archéologue à l’Inrap
Une équipe de l’Inrap a fouillé 3 750 m² sur les pentes de la colline de l’Ermitage, dominant Alès, entre février et juin 2025, sur prescription de l’État (Drac Occitanie). Les fouilles ont révélé une occupation dense et discontinue du IIᵉ siècle av. J.-C. au VIᵉ siècle apr. J.-C., avec des habitations semi-rupestres et une aire funéraire regroupant 12 sépultures tardo-antiques. Parmi les découvertes, une mosaïque polychrome exceptionnellement bien conservée témoigne du raffinement artistique et technique de l’époque. Ces vestiges offrent un véritable voyage dans l’histoire d’Alès.
- Date : Lundi 9 mars 2026 – 18h30
- Lieu : Préhistorama
Informations et réservation : 04 66 85 86 96 / contact@prehistorama.com
Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96 [{« type »: « phone », « value »: « 0466858696 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@prehistorama.com »}] [{« link »: « mailto:contact@prehistorama.com »}]
Participez au cycle de conférences du Préhistorama et explorez la Préhistoire, l’archéologie et la culture locale lors d’une rencontre enrichissante avec un conférencier invité.