Théâtre jeune public « Nuage », Auditorium de Rousson, Rousson
Théâtre jeune public « Nuage », Auditorium de Rousson, Rousson dimanche 19 avril 2026.
Théâtre jeune public « Nuage » Dimanche 19 avril, 15h00 Auditorium de Rousson Gard
Plein tarif : 5€ / -18 ans : 3€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T16:00:00+02:00
Petit nuage a peur de tout… Sa vie se résume à rester tranquille dans la chaleur moelleuse de son nid brumeux. Tranquille, très tranquille…Seul, tout seul…
Mais un jour une petite mélodie, l’appelle. Elle se prénomme Tempo. Elle vient d’un pays très loin d’ici où il n’y a pas une seule petite goutte de pluie.
La curiosité et le courage de nuage le mèneront vers des mondes qui volent et qui nagent.
Un conte lumineux qui transportera le jeune public dans un univers captivant, intimement dédié à l’imaginaire et à la rencontre théâtrale avec les touts-petits.
Écriture, mise en scène, décors et interprétation : Marine Berton et Clémentine Bugette
Création musicale : Michaël Herbaut
Chants : Myriam Sidi
Auditorium de Rousson Espace Jean-Jaurès, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.mairie-rousson.com/vie-locale/culture/evenements-culturels »}]
Par la Compagnie Les Demoiselles du Rocher
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