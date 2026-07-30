Informations pratiques

Obernai

Conférence Mozart et la Franc-Maçonnerie

Cour Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Dans le cadre de 2026 année Mozart, Lionel Haas, directeur de l’École municipale de musique donnera une conférence sur Mozart et la Franc-Maçonnerie.

Dans le cadre de 2026 année Mozart, Lionel Haas, le directeur de l’École municipale de musique, de danse et de dessin, donnera une conférence sur Mozart et la Franc-Maçonnerie. En effet Wolfgang Amadeus Mozart a été franc-maçon durant les sept dernières années de sa vie. L’institution maçonnique a joué un rôle important également dans son œuvre.

Les francs-maçons ont utilisé la musique dans leurs cérémonies, et ont adopté la vision humaniste de Rousseau sur le sens de la musique. Le but de la musique dans les cérémonies maçonniques, est de favoriser les nobles pensées et l’unité entre les membres . .

Cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 29 43 emmdd@obernai.fr

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English :

As part of 2026—The Year of Mozart, Lionel Haas, director of the Municipal School of Music, will give a lecture on Mozart and Freemasonry.

L’événement Conférence Mozart et la Franc-Maçonnerie Obernai a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme d’Obernai