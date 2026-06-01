CONFÉRENCE MUSICALE RENDRE LA MUSIQUE LISIBLE ET VISIBLE Espace Jean Pégot Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

CONFÉRENCE MUSICALE RENDRE LA MUSIQUE LISIBLE ET VISIBLE

Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 17:30:00

fin : 2026-06-10 19:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Nous avons le privilège de recevoir Jean-Yves Guerry, contreténor et fondateur de l’association Le Jardin de Musique , pour une découverte de l’histoire de la notation musicale et des partitions dans la musique occidentale, du moyen-âge à nos jours !

UNE HISTOIRE DE LA NOTATION MUSICALE ET DES PARTITIONS DANS LA MUSIQUE OCCIDENTALE, DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS.

La partition, c’est le support où s’inscrit la notation musicale. Bien que non essentielle à la transmission des pratiques musicales, elle est devenue un des éléments spécifiques de la musique occidentale. Au fil des siècles, elle s’est vue développée jusqu’à un très haut degré de complexité, accessible aux seuls initiés. À qui sait la lire, la partition permet d’entendre la musique dans le silence de son support matériel. Elle offre un point de passage entre un univers concret et un monde insaisissable, celui des sons et aussi celui de la pensée d’un compositeur. Le soin apporté à sa fabrication est à la hauteur des richesses qu’elle dévoile, elle-même s’imposant pendant longtemps comme œuvre d’art en soi, unique et irremplaçable. Dans sa réalité physique, la partition offre à la vue des témoignages précis sur chaque époque et sa philosophie, au même titre que toute autre œuvre technique. Taille, forme, couleurs, fabrication, etc. constituent un réel tableau à lire et décrypter en lien avec la marche du temps. A l’appui de cette présentation, vous admirerez une page de graduel enluminée du XIV° siècle, conservée dans nos fonds !

Animation Jean-Yves Guerry, Association Le Jardin de Musique .

Réservation obligatoire .

Espace Jean Pégot ANTENNE DES ARCHIVES EN COMMINGES Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

We are privileged to welcome Jean-Yves Guerry, countertenor and founder of the association Le Jardin de Musique , for a discovery of the history of musical notation and scores in Western music, from the Middle Ages to the present day!

L’événement CONFÉRENCE MUSICALE RENDRE LA MUSIQUE LISIBLE ET VISIBLE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE