Conférence musicale sur Franz Liszt Bibliothèque Andrée Chedid Paris
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Andrée Chedid · Paris
Informations pratiques
A l’occasion des 140 ans de la mort de Franz Liszt (1811-1886), la bibliothèque Andrée Chedid vous propose une conférence consacrée à sa jeunesse en France et à Paris : cette période, qui s’étendit de 1823 jusqu’aux années 1850 environ, fut décisive dans l’existence de ce grand compositeur et devait marquer durablement son génie créateur. Nous y découvrirons ses amours, ses amitiés artistiques et littéraires ainsi que sa musique bien sûr !
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Les bibliothécaires vous proposent une conférence musicale sur Franz Liszt, grand compositeur et pianiste du 19ème siècle.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T18:30:00+02:00
fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T15:30:00+02:00_2026-09-26T17:00:00+02:00
Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris
+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr
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