Conférence Napoléon III, bienfaiteur de Vichy Université indépendante de Vichy Vichy

Conférence Napoléon III, bienfaiteur de Vichy Université indépendante de Vichy Vichy lundi 16 mars 2026.

Conférence Napoléon III, bienfaiteur de Vichy

Université indépendante de Vichy 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit
Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-16 17:30:00
fin : 2026-03-16 19:00:00

Date(s) :
2026-03-16

Conférence animée par Gérard Sallet, pharmacien à la retraite.
  .

Université indépendante de Vichy 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00  contact@uivichy.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture by Gérard Sallet, retired pharmacist.

L’événement Conférence Napoléon III, bienfaiteur de Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-02-21 par Vichy Destinations