Conférence Napoléon III, bienfaiteur de Vichy Université indépendante de Vichy Vichy

Conférence Napoléon III, bienfaiteur de Vichy

Université indépendante de Vichy 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16 17:30:00

fin : 2026-03-16 19:00:00

Date(s) :

2026-03-16

Conférence animée par Gérard Sallet, pharmacien à la retraite.

.

Université indépendante de Vichy 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture by Gérard Sallet, retired pharmacist.

L’événement Conférence Napoléon III, bienfaiteur de Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-02-21 par Vichy Destinations