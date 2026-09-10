Conférence Nos lacs de montagne changent Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Conférence Nos lacs de montagne changent

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Les lacs de montagne sont parmi les écosystèmes les plus sensibles aux effets du changement climatique. Température de l’eau, biodiversité, qualité et niveau des lacs les mutations sont en cours, rapides, et leurs conséquences encore largement méconnues du grand public.

Dirk S. Schmeller, chercheur au CNRS, viendra présenter un panorama des causes et des conséquences de ces changements, et ce qu’ils nous disent plus largement de l’état de santé de nos montagnes.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

Mountain lakes are among the ecosystems most sensitive to the effects of climate change. Water temperature, biodiversity, water quality, and lake levels: changes are underway, happening rapidly, and their consequences are still largely unknown to the general public.

Dirk S. Schmeller, a researcher at the CNRS, will present an overview of the causes and consequences of these changes, and what they tell us more broadly about the health of our mountains.

L’événement Conférence Nos lacs de montagne changent Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65