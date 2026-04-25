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Conférence Origines, survie et affirmation du protestantisme à Châtillon-sur-Loire (16e-20e siècle) Châtillon-sur-Loire

Conférence Origines, survie et affirmation du protestantisme à Châtillon-sur-Loire (16e-20e siècle) Châtillon-sur-Loire

Conférence Origines, survie et affirmation du protestantisme à Châtillon-sur-Loire (16e-20e siècle) Châtillon-sur-Loire samedi 26 septembre 2026.

Adresse : Rue Franche

Ville : 45360 Châtillon-sur-Loire

Département : Loiret

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Châtillon-sur-Loire

Conférence Origines, survie et affirmation du protestantisme à Châtillon-sur-Loire (16e-20e siècle)

Rue Franche Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Durant cette conférence, en lien avec l’exposition consacrée à l’histoire des protestants de Châtillon-sur-Loire, Guy Brucy
tentera de répondre à quelques questions
■ Quand et pourquoi le protestantisme est-il apparu à Châtillon ?
■ La ville a-t-elle été impactée par les guerres de religion ?
■ Pourquoi le premier temple construit en 1596 a-t-il été rasé ?
■ Qui étaient les protestants châtillonnais et combien étaient-ils ?
■ Confrontés à l’hostilité du pouvoir royal, comment ont-ils résisté et survécu ?
■ Comment ont-ils été reconnus comme des figures incontournables de la société locale ?   .

Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 

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English :

L’événement Conférence Origines, survie et affirmation du protestantisme à Châtillon-sur-Loire (16e-20e siècle) Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-16 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX

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