Conférence Origines, survie et affirmation du protestantisme à Châtillon-sur-Loire (16e-20e siècle) Châtillon-sur-Loire
Conférence Origines, survie et affirmation du protestantisme à Châtillon-sur-Loire (16e-20e siècle) Châtillon-sur-Loire samedi 26 septembre 2026.
Châtillon-sur-Loire
Conférence Origines, survie et affirmation du protestantisme à Châtillon-sur-Loire (16e-20e siècle)
Rue Franche Châtillon-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Durant cette conférence, en lien avec l’exposition consacrée à l’histoire des protestants de Châtillon-sur-Loire, Guy Brucy
tentera de répondre à quelques questions
■ Quand et pourquoi le protestantisme est-il apparu à Châtillon ?
■ La ville a-t-elle été impactée par les guerres de religion ?
■ Pourquoi le premier temple construit en 1596 a-t-il été rasé ?
■ Qui étaient les protestants châtillonnais et combien étaient-ils ?
■ Confrontés à l’hostilité du pouvoir royal, comment ont-ils résisté et survécu ?
■ Comment ont-ils été reconnus comme des figures incontournables de la société locale ? .
Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66
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English :
L’événement Conférence Origines, survie et affirmation du protestantisme à Châtillon-sur-Loire (16e-20e siècle) Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-16 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX
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