Vide-grenier

Quartier des Travards Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Le 12 avril, le quartier des Travers à Châtillon-sur-Loire accueille le grand vide-grenier organisé par le Comité des fêtes ! L'occasion parfaite pour chiner, dénicher des trésors et partager un moment convivial. Stands variés et ambiance familiale garantis. Réservez votre emplacement dès maintenant

Le 12 avril, le quartier des Travers à Châtillon-sur-Loire se transforme en un véritable paradis pour les amateurs de chine lors du vide-grenier organisé par le Comité des fêtes. Stands variés, objets anciens, vêtements, livres et trésors cachés attendent les visiteurs à la recherche de bonnes affaires et de découvertes insolites. Ce rendez-vous incontournable promet une ambiance conviviale, idéale pour flâner, échanger avec les exposants et repartir avec des trouvailles uniques. Que ce soit pour vendre, acheter ou simplement profiter d’une balade dominicale animée, cet événement est parfait pour toute la famille. Réservation conseillée pour exposer et partager ce moment festif au cœur du quartier des Travers. .

Quartier des Travards Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 25 54 49 68

English :

On April 13, the Travers district of Châtillon-sur-Loire will be the venue for the big garage sale organized by the Comité des fêtes! The perfect opportunity to bargain-hunt, unearth treasures and share a convivial moment. Varied stalls and a family atmosphere guaranteed. Reserve your site now

L'événement Vide-grenier Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-07 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX