Brocante et vide-grenier du centre-ville

Grande Rue Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 07:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Ne manquez pas le vide-grenier organisé par l’ECLAT à Châtillon-sur-Loire le 16 août, de 7h à 18h en centre-ville.

Profitez de cette journée pour dénicher des objets uniques et rares dans une ambiance conviviale.

Un rendez-vous à ne pas rater pour les amateurs de bonnes affaires dans le Loiret !

Le 16 août prochain, rendez-vous à Châtillon-sur-Loire pour un grand vide-grenier qui se tiendra au cœur du Centre-Ville, de 7h à 18h.

Que vous soyez passionné de brocante ou simple curieux, c’est l’occasion parfaite pour dénicher des objets uniques, des trésors oubliés ou des pièces rares. Flânez parmi les stands des exposants, découvrez des antiquités, des vêtements, des jouets, des livres, et bien plus encore.

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, profitez de cette journée pour échanger avec les vendeurs, partager des anecdotes, et trouver la perle rare. Ce vide-grenier est un rendez-vous à ne pas manquer pour les chineurs et les amateurs de bonnes affaires dans le Loiret. L’entrée est libre pour tous, alors venez nombreux et faites de belles découvertes à Châtillon-sur-Loire ! .

Grande Rue Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 86 53 49 eclat.asso45@gmail.com

English :

Don’t miss the garage sale organized by ECLAT in Châtillon-sur-Loire on August 18, from 7am to 6pm in the town center.

Take advantage of this day to unearth unique and rare objects in a convivial atmosphere.

A not-to-be-missed event for bargain-hunters in the Loiret region!

L’événement Brocante et vide-grenier du centre-ville Châtillon-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-09 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX