Informations pratiques

Et si, à l’heure du réchauffement climatique, l’on pouvait déambuler au frais et à l’abri du soleil via un réseau piéton parallèle au travers des rez-de-chaussée vacants et les cours d’immeuble ? C’est la proposition que Juliette Galin – jeune architecte diplômée de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais en juin 2025 – présentera lors de cette conférence.

Dans le cadre de son projet de fin d’étude, elle a entrepris un important travail d’archives et de dessin, la conduisant à redessiner l’intégralité des rez-de-chaussée du quartier du Sentier. Intitulé « Éloge de la lenteur, dentelle urbaine au cœur du Sentier », ce travail de cartographie et de conceptualisation a pour idée principale d’utiliser le dédale des petites rues, des passages, des cours d’immeubles, des rez-de-chaussée et des premiers sous-sols (espaces désaffectés par les anciennes boutiques textiles du Sentier) pour créer une dentelle urbaine protégée de la chaleur et source de rafraichissement et de circulation de l’air.

Elaborée comme un patchwork à partir de documents issus de la BnF, de Gallica, de la Bibliothèque historique ; cette cartographie restitue les pleins, les vides, les passages et les seuils du quartier tels qu’ils apparaissaient au début du XIXᵉ siècle, offrant ainsi une lecture fine et inédite du Sentier.

Dans le cadre de l’Automne de la Science 2026, venez découvrir un projet passionnant qui porte sur le quartier du Sentier et qui tente de proposer une solution pour y vivre à l’heure du réchauffement climatique.

Le mardi 06 octobre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réserver

Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-06T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-06T19:00:00+02:00_2026-10-06T20:30:00+02:00

Accès pour les personnes à mobilité réduite Jardin Lamoignon – Mark Ashton au 25 rue des Franc-Bourgeois 75004 Paris

+33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/



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