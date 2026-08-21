Conférence « Patrimoine bâti en péril : résister, raviver, réimaginer », Mairie du 7e arrondissement, Paris

Informations pratiques

Conférence « Patrimoine bâti en péril : résister, raviver, réimaginer » Samedi 19 septembre, 15h00 Mairie du 7e arrondissement Paris

60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

En écho à l’exposition Patrimoines en résistance de la Cité de l’architecture et du patrimoine : reconnaître et résister aux périls, raviver et réimaginer l’architecture.

Joignez-vous à Iglal Boulad, architecte et artiste, pour un moment de réflexion positive !

Mairie du 7e arrondissement 116 rue de Grenelle 75007 Paris Paris 75007 Quartier des Invalides Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « rachida.dati@paris.fr »}]

Conférence autour de l’exposition « Patrimoines en résistance » de la Cité de l’architecture et du patrimoine

©Mikhail Evstafiev