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Conférence « Patrimoine bâti en péril : résister, raviver, réimaginer », Mairie du 7e arrondissement, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Mairie du 7e arrondissement · Paris

Conférence « Patrimoine bâti en péril : résister, raviver, réimaginer », Mairie du 7e arrondissement, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie du 7e arrondissement
Adresse
116 rue de Grenelle 75007 Paris
Ville
75007 Paris
Département
Paris
Tarif
60 personnes

Conférence « Patrimoine bâti en péril : résister, raviver, réimaginer » Samedi 19 septembre, 15h00 Mairie du 7e arrondissement Paris

60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

En écho à l’exposition Patrimoines en résistance de la Cité de l’architecture et du patrimoine : reconnaître et résister aux périls, raviver et réimaginer l’architecture.
Joignez-vous à Iglal Boulad, architecte et artiste, pour un moment de réflexion positive !

Mairie du 7e arrondissement 116 rue de Grenelle 75007 Paris Paris 75007 Quartier des Invalides Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « rachida.dati@paris.fr »}]
Conférence autour de l’exposition « Patrimoines en résistance » de la Cité de l’architecture et du patrimoine

©Mikhail Evstafiev

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