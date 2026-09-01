Conférence Patrimoine d’ailleurs Ferme de Villefavard Villefavard

Informations pratiques

Villefavard

Conférence Patrimoine d’ailleurs

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Avec José Huamani, Tatiana Frovola et Modou Fata Touré. En partenariat avec le Théâtre du Cloître et La Mégisserie, la Ferme de Villefavard vous invite à une rencontre avec trois artistes internationaux en résidence en Limousin. Cet échange permettra d’explorer les liens entre création artistique, exil et patrimoines culturels venus d’ailleurs, à travers les parcours d’artistes déracinés, exilés ou expatriés. .

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 54 72

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English : Conférence Patrimoine d’ailleurs

L’événement Conférence Patrimoine d’ailleurs Villefavard a été mis à jour le 2026-08-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin