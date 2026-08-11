Visite commentée le temple de Villefavard, une histoire du protestantisme Ferme de Villefavard Villefavard

Informations pratiques

Villefavard

Visite commentée le temple de Villefavard, une histoire du protestantisme

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez l’histoire singulière qui unit le village de Villefavard au protestantisme depuis le milieu du XIXe siècle. Pensez à réserver votre place. .

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 54 72

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English : Visite commentée le temple de Villefavard, une histoire du protestantisme

L’événement Visite commentée le temple de Villefavard, une histoire du protestantisme Villefavard a été mis à jour le 2026-08-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin