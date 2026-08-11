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Visite commentée le temple de Villefavard, une histoire du protestantisme Ferme de Villefavard Villefavard

dimanche 20 septembre 2026 · Ferme de Villefavard · Villefavard

Visite commentée le temple de Villefavard, une histoire du protestantisme Ferme de Villefavard Villefavard

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Ferme de Villefavard
Adresse
2 impasse de l’église et de la cure
Ville
87190 Villefavard
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Villefavard

Visite commentée le temple de Villefavard, une histoire du protestantisme

Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :
2026-09-20

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Ferme de Villefavard 2 impasse de l’église et de la cure Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 54 72 

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English : Visite commentée le temple de Villefavard, une histoire du protestantisme

L’événement Visite commentée le temple de Villefavard, une histoire du protestantisme Villefavard a été mis à jour le 2026-08-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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