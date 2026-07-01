Conférence : « Patrimoine de la photographie : nos images ont-elles une mémoire ? », Bibliothèque d’études méridionales, Toulouse

Informations pratiques

Conférence : « Patrimoine de la photographie : nos images ont-elles une mémoire ? » Samedi 19 septembre, 14h00 Bibliothèque d’études méridionales Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Conférence : « Patrimoine de la photographie : nos images ont-elles une mémoire ? »

Assistez à une conférence consacrée au patrimoine photographique et à la mémoire des images, animée par Casandra Herrera Caicedo, docteure en études hispaniques et hispano-américaines à l’université Toulouse-Jean-Jaurès.

En s’appuyant sur l’histoire de la photographie en France, ainsi que sur des exemples toulousains et du Sud-Ouest, cette rencontre montrera comment les images documentent, transforment et parfois sauvegardent les mémoires d’un territoire et de celles et ceux qui l’habitent.

Bibliothèque d’études méridionales 56 rue du Taur, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 61 50 24 63 http://framespa.univ-tlse2.fr/ Bibliothèque du laboratoire de recherche Framespa (Université Toulouse Jean Jaurès, CNRS) située dans les locaux de l’ancienne bibliothèque universitaire de Lettres et Droit de Toulouse.

Conférence : « Patrimoine de la photographie : nos images ont-elles une mémoire ? »

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