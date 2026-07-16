Conférence Patrimoine en danger, entretenir ou périr avec la maison de l’architecture, La FAC, Chamalières

Informations pratiques

Conférence Patrimoine en danger, entretenir ou périr avec la maison de l’architecture Dimanche 20 septembre, 15h00 La FAC Puy-de-Dôme

Limité à 95 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Intervenants : La Maison de l’Architecture en Auvergne avec Brian MOINE, Architecte DE, et un architecte de la Maison de l’Architecture.

Le patrimoine n’est pas seulement un héritage du passé. Il est la mémoire vivante de nos sociétés, le reflet de notre histoire, de nos savoir-faire et de notre identité collective.

Pourtant, aujourd’hui, ce patrimoine est en danger. Le temps, les intempéries, la pollution, les catastrophes naturelles, mais aussi parfois le manque de moyens ou d’intérêt menacent de nombreux monuments. Lorsqu’un édifice se dégrade : c’est une partie de notre mémoire commune qui disparaît. Restaurer un monument après des années d’abandon coûte souvent bien plus cher que de l’entretenir régulièrement.

Préserver le patrimoine, c’est transmettre et protéger un patrimoine culturel qui contribue à l’attractivité de nos villes et de nos régions.

Le tourisme culturel, les métiers d’art, les artisans spécialisés dans la restauration vivent également grâce à cette préservation. Mais l’entretien du patrimoine ne doit pas être considéré comme une dépense inutile. C’est un investissement qui concerne chacun d’entre nous : citoyens, associations, entreprises, collectivités,…

! Attention le nombre de places étant limité, pensez à réserver !

!! Si vous avez réservé mais ne pouvez finalement pas venir, n’oubliez pas d’annuler pour laisser la place à d’autres participants.

La FAC Allée de Fontmaure 63400 Chamalières Chamalières 63400 Les Hauts-de-Chamalières Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 19 57 40 https://artotheque.ville-chamalieres.fr/ https://www.facebook.com/people/FAC-Chamali%C3%A8res/100091845729317/;https://www.instagram.com/fac_chamalieres/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet/FR/plus-de-spectacle-CHAMALIERES.wb?REFID=Z2wPAAAAAAAAAAAANwAf67rAhh80Y2Dd »}] LA FAC

La culture, l’art et le patrimoine. C’est autour de ces trois notions que s’est articulé le projet de réhabilitation de l’ancien hôpital Fontmaure.

Pensionnat, maison de repos, hôpital militaire puis haut lieu de la neurochirurgie en Auvergne, Fontmaure est aujourd’hui un espace dédié à la Culture qui fait peau neuve avec un nouveau nom : la FAC.

L’Espace muséal

Au sein de ce nouvel espace, le public peut découvrir ou redécouvrir à la fois ce lieu emblématique de la ville et la magnifique collection qu’il abrite.

Situé au rez-de-chaussée de la FAC l’espace muséal Victor Charreton réunit 32 œuvres de l’artiste (issues de la donation de Robert Chatin neveu de Victor Charreton à la ville de Chamalières en 2012), auxquelles viennent s’ajouter des prêts de tableaux du peintre dans le Salon d’Honneur.

L’espace muséal Victor Charreton accueille une exposition permanente autour des saisons où le visiteur est invité à se promener parmi les paysages réalisés par celui que l’on pourrait définir comme peintre de la nature.

L’artothèque

L’artothèque de la ville de Chamalières a pour mission de sensibiliser le public à l’art contemporain et de promouvoir les arts plastiques par le prêt d’œuvres. Elle est composée d’environ 5 000 œuvres issues de donations d’artistes ayant exposé à la Galerie Municipale d’Art ou ayant participé à la Triennale Mondiale de l’estampe.

Ouverte à tous (particuliers, établissements scolaires, collectivités, entreprises, associations) son principe est à mi-chemin entre le musée et la bibliothèque… Exposer et prêter des œuvres d’art originales.

La Chapelle

Située au premier étage du bâtiment de Fontmaure la Chapelle, construite dans un style néo-roman, elle a été désacralisée et accueille désormais conférences, récitals et concerts.

Inaugurée le 9 mars 2023 elle a accueilli pour l’occasion l’Orchestre National Auvergne-Rhône-Alpes avec une formation autour de la musique de Chambre. Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h

Journées européennes du patrimoine

©MAA