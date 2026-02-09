Conférence Peindre le rêve place du Colonel Laussedat Moulins

Conférence Peindre le rêve

place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 18:00:00

fin : 2026-03-11 19:30:00

Date(s) :

2026-03-11

Conférence Peindre le rêve par Daniel Berger, professeur en Khâgne à Henry-IV , docteur en lettre et sciences humaines et spécialiste de littérature française .

.

place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture Peindre le rêve ( Painting dreams ) by Daniel Berger, professor in Khâgne at Henry-IV, doctor in literature and humanities and specialist in French literature.

L’événement Conférence Peindre le rêve Moulins a été mis à jour le 2026-02-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région