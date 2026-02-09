Conférence Peindre le rêve place du Colonel Laussedat Moulins
place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier
Début : 2026-03-11 18:00:00
fin : 2026-03-11 19:30:00
2026-03-11
Conférence Peindre le rêve par Daniel Berger, professeur en Khâgne à Henry-IV , docteur en lettre et sciences humaines et spécialiste de littérature française .
place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47
Lecture Peindre le rêve ( Painting dreams ) by Daniel Berger, professor in Khâgne at Henry-IV, doctor in literature and humanities and specialist in French literature.
