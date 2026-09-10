Conférence-performance « Beau bruit », Château de Montmaur, Montmaur

Informations pratiques

Conférence-performance « Beau bruit » Samedi 19 septembre, 18h00 Château de Montmaur Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

À l’issue de plusieurs temps de présence et de recherche menés à travers la France, le collectif FeM Collectiù pose ses valises au château de Montmaur et propose une représentation de sa conférence-performance musicale Beau Bruit.

À la croisée de la recherche, du récit ethnographique et de la performance musicale, cette rencontre fait entendre les voix recueillies sur le terrain et les matières qui nourrissent la recherche du collectif : témoignages, paysages sonores, récits, traditions orales et observations du vivant.

À travers une forme sensible et accessible, les artistes proposent un nouveau regard sur les alpages, les pratiques pastorales et les transformations qui traversent aujourd’hui les territoires de montagne. Le public est invité à partager un moment d’écoute et de découverte, en dialogue direct avec le château de Montmaur et les paysages qui l’entourent.

Château de Montmaur Rue du Chateau, 05400 Montmaur, France Montmaur 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33492538841 https://www.hautes-alpes.fr/nos-actions/culture/le-chateau-de-montmaur Des siècles d’histoire ont façonné le château, de sa construction qui débute sans doute au XIIIe siècle jusqu’au XXe siècle. Des familles, des hommes ont laissé leurs traces au fil du temps pour nous livrer aujourd’hui un lieu chargé d’histoire. Chaque pièce est marquée de ces empreintes du temps, avec des réalisations artistiques sans pareilles dans l’histoire des Hautes-Alpes.

La qualité des espaces extérieurs et intérieurs offre aux spectacles, concerts, jours de fête et expositions, un écrin patrimonial unique dans le département.

Chaque été le château ouvre ses portes pour le plus grand plaisir des spectateurs et visiteurs toujours plus nombreux.

À l’issue de plusieurs temps de présence et de recherche menés à travers la France, le collectif FeM Collectiù pose ses valises au château de Montmaur et propose une représentation de sa musicale À…

©Collectif Fem Collectiu