Visites libres du Château de Montmaur, Château de Montmaur, Montmaur

Informations pratiques

Visites libres du Château de Montmaur 19 et 20 septembre Château de Montmaur Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exceptionnellement pour les Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Montmaur rouvre ses portes et propose aux visiteurs de visiter librement le château, le samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 18h.

Château de Montmaur Rue du Chateau, 05400 Montmaur, France Montmaur 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33492538841 https://www.hautes-alpes.fr/nos-actions/culture/le-chateau-de-montmaur Des siècles d’histoire ont façonné le château, de sa construction qui débute sans doute au XIIIe siècle jusqu’au XXe siècle. Des familles, des hommes ont laissé leurs traces au fil du temps pour nous livrer aujourd’hui un lieu chargé d’histoire. Chaque pièce est marquée de ces empreintes du temps, avec des réalisations artistiques sans pareilles dans l’histoire des Hautes-Alpes.

La qualité des espaces extérieurs et intérieurs offre aux spectacles, concerts, jours de fête et expositions, un écrin patrimonial unique dans le département.

Chaque été le château ouvre ses portes pour le plus grand plaisir des spectateurs et visiteurs toujours plus nombreux.

Exceptionnellement pour les Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Montmaur rouvre ses portes et propose aux visiteurs de visiter librement le château, le samedi 19 et dimanche 20 de 14h à…

©CEDRA Hautes-Alpes