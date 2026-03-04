Conférence performée : « elles obliquent elles obstinent elles tempêtent » par Agnès Geoffray et Vanessa Desclaux Samedi 21 mars, 14h30 Archives départementales de la Gironde Gironde

Entrée libre, dans la limite des 100 places disponibles dans l’auditorium Jean-Cayrol

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T14:30:00+01:00 – 2026-03-21T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-21T14:30:00+01:00 – 2026-03-21T16:00:00+01:00

Tout au long de l’exposition des Archives départementales de la Gironde intitulée « Effacées. L’enfermement au féminin au château de Cadillac (1822-1951) », un riche programme de manifestations vous est proposé : des conférences, des représentations et lectures, des projections de films…

Le samedi 21 mars à 14h30, assistez à la conférence performée elles obliquent elles obstinent elles tempêtent par Agnès Geoffray, artiste plasticienne, photographe dont les oeuvres sont présentées dans l’exposition en cours, et Vanessa Desclaux, critique d’art et commissaire d’expositions.

Lauréates d’une bourse de l’Institut pour la photographie des Hauts de France en 2023, Agnès Geoffray et Vanessa Desclaux se sont intéressées aux jeunes filles considérées comme « déviantes » et « inéducables », et enfermées pour cette raison dans des institutions carcérales pour mineur.es, nommées « écoles de préservation » de la fin du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle. Ce travail commun s’est d’abord concrétisé dans la forme d’une conférence à travers laquelle elles mettent en relation des fragments extraits d’archives, d’autres collectés au gré de leurs lectures et de leurs recherches, ou bien façonnés par leurs pratiques photographiques et textuelles. Abordant la conférence comme un espace polyphonique et performatif, elles immergent les auditeur·ices dans l’expérience à la fois douloureuse et émancipatrice consistant à relater l’expression des désirs, de l’indiscipline et de la révolte de ces jeunes filles rebelles, parfois violentes, rarement sujets de leur histoire.

Du 16 au 21 mars 2026, Vanessa Desclaux et Agnès Geoffray sont en résidence à la Villa Valmont, en collaboration avec le Frac Nouvelle-Aquitaine MECA. La conférence présentée aux Archives départementales dans le cadre de l’exposition « Effacées. L’enfermement au féminin au château de Cadillac. 1822-1951 » marque la fin de cette résidence d’écriture durant laquelle elles travaillent avec Clément Bernardeau, artiste sonore, compositeur, musicien et créateur sonore, pour continuer à développer cette forme performée.

Auditorium Jean-Cayrol, gratuit, sans réservation, dans la limite des 100 places disponibles.

> Après la conférence, participez à une visite commentée de l’exposition à 16h15 (gratuit, durée 1h15)

Plus d’infos sur https://archives.gironde.fr/

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA GIRONDE

72 cours Balguerie-Stuttenberg à Bordeaux

Bus liane 5 – Arrêt Gaussen

Tram ligne B – Arrêts Chartrons ou Cours du Médoc

Tram ligne C – Arrêts Paul Doumer ou Camille Godard

Une exposition réalisée en partenariat avec le Centre des monuments nationaux / château ducal de Cadillac et le Fonds régional d’art contemporain Nouvelle-Aquitaine MÉCA pour lequel elle s’inscrit dans un cycle d’expositions dédié à la jeunesse sur le territoire régional (2024-2026). Avec le soutien du ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine).

Archives départementales de la Gironde 72 cours Balguerie-Stuttenberg, 33000 Bordeaux

Un rendez-vous du cycle de conférences accompagnant la nouvelle exposition des Archives départementales de la Gironde : « Effacées. L’enfermement au féminin au château de Cadillac (1822-1951) » histoire prison

AD Gironde et Agnès Geoffray