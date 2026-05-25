Conférence Perturbateurs endocriniens et PFAS une menace pour la santé ! Batz-sur-Mer
Conférence Perturbateurs endocriniens et PFAS une menace pour la santé ! Batz-sur-Mer jeudi 2 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Conférence Perturbateurs endocriniens et PFAS une menace pour la santé !
Espace Petit Bois Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02 20:00:00
Date(s) :
2026-07-02
CONFÉRENCE Perturbateurs endocriniens et PFAS une menace pour la santé !
Jeudi 2 juillet
à 18h30
à l’Espace Petit Bois
Organisée par Transitions en Côte Sauvage (TECS). Pour les scientiﬁques, les perturbateurs endocriniens (PE), et particulièrement les PFAS, constituent une menace mondiale pour la santé humaine et l’environnement. Ils sont responsables de nombreux effets sanitaires et sont pourtant présents dans les objets du quotidien. Transitions en Côte Sauvage propose de vous en présenter les enjeux réglementaires et scientiﬁques, et d’en débattre, à l’occasion d’une conférence grand public. .
Espace Petit Bois Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 83 24 78 77 lesecologistesdelacotesauvage@gmail.com
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L’événement Conférence Perturbateurs endocriniens et PFAS une menace pour la santé ! Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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