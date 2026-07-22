Conférence Pesticides et Santé : Nouvelles Données Le Palais Royan Événements Royan

Informations pratiques

Royan

Conférence Pesticides et Santé : Nouvelles Données

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 18:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Cette conférence sera animée par le professeur Selosse, un expert connu et reconnu pour ses connaissances dans ce domaine.

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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

The conference will be led by Professor Selosse, a well-known expert in this field.

L’événement Conférence Pesticides et Santé : Nouvelles Données Royan a été mis à jour le 2026-07-17 par Royan Atlantique