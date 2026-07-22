Conférence Pesticides et Santé : Nouvelles Données Le Palais Royan Événements Royan
mercredi 16 septembre 2026 · Le Palais Royan Événements · Royan
Informations pratiques
Royan
Conférence Pesticides et Santé : Nouvelles Données
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:00:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Cette conférence sera animée par le professeur Selosse, un expert connu et reconnu pour ses connaissances dans ce domaine.
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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
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English :
The conference will be led by Professor Selosse, a well-known expert in this field.
L’événement Conférence Pesticides et Santé : Nouvelles Données Royan a été mis à jour le 2026-07-17 par Royan Atlantique
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