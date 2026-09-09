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Conférence Philophiles Une IA peut-elle être artiste ? Auditorium M. Pic Conseil Départemental de la Drôme Valence

jeudi 10 décembre 2026 · Auditorium M. Pic Conseil Départemental de la Drôme · Valence

Informations pratiques

Début
jeudi 10 décembre 2026
Fin
jeudi 10 décembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Auditorium M. Pic Conseil Départemental de la Drôme
Adresse
26 avenue du Président Herriot
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
12 12 12

Valence

Conférence Philophiles Une IA peut-elle être artiste ?

Auditorium M. Pic Conseil Départemental de la Drôme 26 avenue du Président Herriot Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 19:30:00
fin : 2026-12-10 19:30:00

Date(s) :
2026-12-10

Comprendre le dégoût et la fascination suscités par l’IArt suppose de réinterroger les notions d’art et d’artiste après un siècle de dé-définition.
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Auditorium M. Pic Conseil Départemental de la Drôme 26 avenue du Président Herriot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 74 04 22  contact@lesphilophiles.fr

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English :

Understanding the controversy and fascination surrounding IArt requires a reexamination of the concepts of art and the artist after a century of redefinition.

L’événement Conférence Philophiles Une IA peut-elle être artiste ? Valence a été mis à jour le 2026-08-19 par Valence Romans Tourisme

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