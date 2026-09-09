Conférence Philophiles Une IA peut-elle être artiste ? Auditorium M. Pic Conseil Départemental de la Drôme Valence
jeudi 10 décembre 2026 · Auditorium M. Pic Conseil Départemental de la Drôme · Valence
Informations pratiques
Valence
Conférence Philophiles Une IA peut-elle être artiste ?
Auditorium M. Pic Conseil Départemental de la Drôme 26 avenue du Président Herriot Valence Drôme
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 19:30:00
fin : 2026-12-10 19:30:00
Date(s) :
2026-12-10
Comprendre le dégoût et la fascination suscités par l’IArt suppose de réinterroger les notions d’art et d’artiste après un siècle de dé-définition.
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Auditorium M. Pic Conseil Départemental de la Drôme 26 avenue du Président Herriot Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 74 04 22 contact@lesphilophiles.fr
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English :
Understanding the controversy and fascination surrounding IArt requires a reexamination of the concepts of art and the artist after a century of redefinition.
L’événement Conférence Philophiles Une IA peut-elle être artiste ? Valence a été mis à jour le 2026-08-19 par Valence Romans Tourisme
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