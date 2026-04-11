Conférence Phoq’us (sur les mammifères marins) Dans la mairie Blonville-sur-Mer
Conférence Phoq’us (sur les mammifères marins) Dans la mairie Blonville-sur-Mer jeudi 9 juillet 2026.
Blonville-sur-Mer
Conférence Phoq’us (sur les mammifères marins)
Dans la mairie Cinéma l’Ambiance Blonville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-20
Le Groupe Mammalogique Normand propose une conférence pour découvrir l’univers des mammifères marins et apprendre à préserver les sites naturels pour l’avenir. Pour petits et grands.
Le Groupe Mammalogique Normand propose une conférence pour découvrir l’univers des mammifères marins et apprendre à préserver les sites naturels pour l’avenir.
Pour petits et grands. .
Dans la mairie Cinéma l’Ambiance Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Phoq’us (sur les mammifères marins)
The Groupe Mammalogique Normand (Normandy Mammal Group) is organising a conference to discover the world of marine mammals and learn how to preserve natural sites for the future. For young and old.
L’événement Conférence Phoq’us (sur les mammifères marins) Blonville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SPL Deauville
À voir aussi à Blonville-sur-Mer (Calvados)
- Balade ornithologique Les oiseaux du marais Rue des Tennis Blonville-sur-Mer 14 juin 2026
- Blonville fête l’été Place du marché Blonville-sur-Mer 27 juin 2026
- Animations musicales sur le marché nocturne Place du marché Blonville-sur-Mer 12 juillet 2026
- Fête nationale Concert, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et soirée dansante Place du marché Blonville-sur-Mer 13 juillet 2026
- Blonville a un incroyable talent Salle de la Chimère Blonville-sur-Mer 16 juillet 2026