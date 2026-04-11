Conférence Phoq’us (sur les mammifères marins) Dans la mairie Blonville-sur-Mer

Blonville-sur-Mer

Conférence Phoq’us (sur les mammifères marins)

Dans la mairie Cinéma l’Ambiance Blonville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-09 2026-08-20

Le Groupe Mammalogique Normand propose une conférence pour découvrir l’univers des mammifères marins et apprendre à préserver les sites naturels pour l’avenir. Pour petits et grands.

Le Groupe Mammalogique Normand propose une conférence pour découvrir l’univers des mammifères marins et apprendre à préserver les sites naturels pour l’avenir.

Pour petits et grands. .

Dans la mairie Cinéma l’Ambiance Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : Conférence Phoq’us (sur les mammifères marins)

The Groupe Mammalogique Normand (Normandy Mammal Group) is organising a conference to discover the world of marine mammals and learn how to preserve natural sites for the future. For young and old.

L’événement Conférence Phoq’us (sur les mammifères marins) Blonville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-24 par OT SPL Deauville