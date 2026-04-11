Jeu de piste Sur la piste du colibri Blonville Tourisme Blonville-sur-Mer
Jeu de piste Sur la piste du colibri Blonville Tourisme Blonville-sur-Mer lundi 6 juillet 2026.
Blonville-sur-Mer
Jeu de piste Sur la piste du colibri
Blonville Tourisme 32 bis avenue Michel d’Ornano Blonville-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-17
Comment un village augeron devient-il une station balnéaire ? L’histoire et la transformation de Blonville-sur-Mer, entre terre et mer, se racontent à travers son patrimoine et ses espaces naturels.
Ce jeu de piste environnemental 100 % gagnant est proposé aux familles. Deux enquêtes distinctes sont à résoudre, l’une destinée aux enfants et l’autre aux adultes.
Les dossiers d’enquête sont à retirer à Blonville Tourisme. Une fois les indices retrouvés au fil du parcours, les participants sont invités à se rendre sur le stand installé sur la plage, en face du poste de secours, les 8 et 10 juillet ainsi que les 19 et 21 août, afin de récupérer leur cadeau.
Organisé par la Ville de Blonville-sur-Mer, en partenariat avec l’association l’Appart, association créatrice de projets pour les 13/18 ans, et les commerçants Blonvillais. .
Blonville Tourisme 32 bis avenue Michel d’Ornano Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr
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English : Jeu de piste Sur la piste du colibri
How did an Augeron village become a seaside resort? The history and transformation of Blonville-sur-Mer, between land and sea, is told through its heritage and natural spaces.
L’événement Jeu de piste Sur la piste du colibri Blonville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-01 par OT SPL Deauville
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