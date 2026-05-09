Informations pratiques

Niederbronn-les-Bains

Conférence-Photo Le Japon des légendes, le Japon moderne Nathalie et Minh Nhu

42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-27 20:00:00

fin : 2026-10-27 21:00:00

Date(s) :

2026-10-27

Cette conférence-photo met en lumière le Japon, un pays où les légendes d’hier trouvent encore un écho dans le monde d’aujourd’hui. Elle révèle une culture où les mythes, les yokai et les croyances ancestrales continuent de façonner l’imaginaire collectif.

Cette conférence-photo met en lumière le Japon, un pays où les légendes d’hier trouvent encore un écho dans le monde d’aujourd’hui. Des sanctuaires empreints de spiritualité aux quartiers ultramodernes, en passant par des paysages chargés d’histoire, elle révèle une culture où les mythes, les yokai et les croyances ancestrales continuent de façonner l’imaginaire collectif.

En lien avec le roman Le Réveil d’Orochi, troisième opus d’une série inspirée de la mythologie japonaise, cette rencontre invite à un voyage visuel et culturel à la découverte des lieux, des légendes et des créatures qui peuplent encore l’âme du Japon. Une occasion de mieux comprendre comment cet héritage mythologique traverse les siècles et continue d’inspirer la création contemporaine, jusqu’à nourrir l’univers du Réveil d’Orochi. .

42 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 37 66 moulin9@niederbronn-les-bains.fr

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English :

This photo exhibition highlights Japan, a country where the legends of the past still resonate in the world of today. It reveals a culture where myths, yokai, and ancestral beliefs continue to shape the collective imagination.

L’événement Conférence-Photo Le Japon des légendes, le Japon moderne Nathalie et Minh Nhu Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de l’Alsace Verte