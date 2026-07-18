Conférence Photographie : sauver par l’image, MILLON_MARSEILLE_PROVENCE, Marseille

Informations pratiques

Conférence Photographie : sauver par l’image Samedi 19 septembre, 18h00 MILLON_MARSEILLE_PROVENCE Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

La photographie, médium artistique, a toujours servi à immortaliser la réalité, un être cher, une vie, un événement historique.

Dès sa naissance au XIXe siècle, elle est aussi un outil de conservation du patrimoine.

A son tour, la photographie est devenue un patrimoine à sauvegarder.

A l’occasion de cette conférence, venez découvrir l’histoire de la photographie, ses différentes techniques de prises de vues et de tirages au fil de son évolution, mais aussi les problématiques de conservation du patrimoine photographique.

MILLON_MARSEILLE_PROVENCE 201 rue paradis 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0674435402 https://www.millon.com/maison-enchere/millon-marseille-provence https://www.instagram.com/millon_marseille_provence/ Millon Marseille Provence est une maison de ventes aux enchères située dans le quartier des antiquaires et qui propose un service d’expertise accessible, rigoureux et confidentiel, en lien direct avec le réseau international d’experts du groupe Millon, 1ère maison de ventes européenne indépendante. métro Castellane

Bus 41

Parking Mélizan

Photographie : sauver par l’image

©davidzerbib