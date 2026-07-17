Conférence : « Pierre Loti : itinéraire d’une âme sensible et libre », Caserne Bernadotte, Pau
dimanche 20 septembre 2026 · Caserne Bernadotte · Pau
Informations pratiques
Conférence : « Pierre Loti : itinéraire d’une âme sensible et libre » Dimanche 20 septembre, 15h00 Caserne Bernadotte Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Dans la limite des places disponibles (50 places). Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00
De Julien Viaud à Pierre Loti
On connaît l’officier de marine et l’homme de lettres, mais moins l’homme engagé qu’il fut, menant des combats qui trouvent encore un écho aujourd’hui.
Personnalité plurielle au parcours singulier, Pierre Loti, couvert d’honneurs de son vivant, conserva toujours la sensibilité du petit Julien, qui rêvait de lointains.
Conférence proposée par Marie-Ange Gerbal, présidente de l’Association internationale des amis de Pierre Loti.
Caserne Bernadotte Place de Verdun, 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine La caserne Bernadotte est un bâtiment militaire situé dans la ville de Pau, au cœur de la place de Verdun. Elle accueille actuellement le Centre national des archives du personnel militaire.
De Julien Viaud à Pierre Loti.
Source : ©Gallica.bnf.fr / Maison de Pierre Loti
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