Conférence: Pol Chambost, figure incontournable de la céramique française au 20e siècle (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde

Conférence: Pol Chambost, figure incontournable de la céramique française au 20e siècle (Musée Labenche)

Cycle de conférences de la Société des Amis du musée Labenche.

Par Philippe Chambost

Fils du céramiste, biographe et collectionneur

Redécouverte d’un céramiste et de ses créations, en lien avec l’exposition temporaire présentée par le musée Labenche.

Dans le cadre des journées de la culture et du patrimoine de Brive

Réservation obligatoire auprès du musée Labenche.

