Conférence Pour l’Eglise, ce que le monde lui doit Musée du Prieuré Jean Laronze Charolles

Charolles

Conférence Pour l’Eglise, ce que le monde lui doit

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Depuis 2023, huit édifices clunisiens du Charolais-Brionnais sont engagés dans la candidature de Cluny et des Sites Clunisiens Européens au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, sous la direction de la Fédération Européenne des Sites Clunisiens. Ces édifices œuvrent ensemble tout au long de l’année pour la sauvegarde, la transmission et la mise en valeur du patrimoine clunisien local. Pendant la saison touristique, et forts du succès de la première édition organisée l’année dernière, ils vous proposent en 2026 un nouveau cycle de conférences grand public les Causeries Clunisiennes en Charolais-Brionnais. A travers ces rencontres, les sites entendent transmettre au plus grand nombre l’omniprésence de l’héritage clunisien et ses multiples facettes. A Charolles, l’historien et journaliste Christophe Dickes vous présentera les multiples domaines dans lesquels l’église catholique a eu une influence notable au fil des siècles, contribuant à bâtir la société actuelle telle que nous la connaissons. .

Musée du Prieuré Jean Laronze 4 Rue du Prieuré Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 60 16 45 amisduprieuredecharolles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Pour l’Eglise, ce que le monde lui doit

L’événement Conférence Pour l’Eglise, ce que le monde lui doit Charolles a été mis à jour le 2026-04-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)