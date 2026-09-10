Conférence pour (re) découvrir le passé de Vaujours, Vaujours, Vaujours

Informations pratiques

Conférence pour (re) découvrir le passé de Vaujours Samedi 19 septembre, 17h00 Vaujours Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Conférence pour (re) découvrir le passé de la ville de Vaujours.

Vaujours 78 rue de Meaux 93410 Vaujours Vaujours 93410 Seine-Saint-Denis Île-de-France La bibliothèque de Vaujours se trouve dans la Maison du Temps Libre Parking en zone bleue ; bus 2128 arrêt Brazza puis 2 minutes de marche

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