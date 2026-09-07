Conférence : « Pourquoi le matrimoine refait-il surface ? », Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud, Carcassonne
vendredi 18 septembre 2026 · Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud · Carcassonne
Informations pratiques
Conférence : « Pourquoi le matrimoine refait-il surface ? » Vendredi 18 septembre, 18h00 Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud Aude
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00
Conférence inaugurale d’Éliane Viennot, qui présentera également son ouvrage « La Forteresse assiégée. La France, les femmes et le pouvoir (1860-2000) ».
Une plongée dans l’histoire du féminisme international au XXe siècle, son essor et les résistances tenaces qui ont freiné la conquête de l’égalité.
Agrégée de lettres, Éliane Viennot est historienne des relations de pouvoir entre les sexes. Elle a récemment publié « L’Âge d’or de l’ordre masculin » (CNRS Éditions, collection « Biblis », 2026).
Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud 41 Avenue Claude Bernard, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33468113154 https://archivesdepartementales.aude.fr Parking.
Conférence inaugurale d’Eliane Viennot, qui viendra également présenter son ouvrage « La Forteresse assiégée. La France, les femmes et le pouvoir (1860-2000) ».
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