Conférence Pourquoi l’EPR est un échec ? Université indépendante de Vichy Vichy

Conférence Pourquoi l’EPR est un échec ?

Université indépendante de Vichy 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 18:15:00

fin : 2026-03-19 20:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Conférence proposée par Michel Mabile, retraité ingénieur.

.

Université indépendante de Vichy 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture by Michel Mabile, retired engineer.

L’événement Conférence Pourquoi l’EPR est un échec ? Vichy a été mis à jour le 2026-02-21 par Vichy Destinations