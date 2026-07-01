Conférence Pourquoi préserver les zones humides ? Salle des Fêtes de la Mairie Maux
vendredi 24 juillet 2026 · Salle des Fêtes de la Mairie · Maux
Informations pratiques
Maux
Conférence Pourquoi préserver les zones humides ?
Salle des Fêtes de la Mairie Lieu-dit Le Bourg Maux Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:30:00
fin : 2026-07-24 20:30:00
Date(s) :
2026-07-24
La municipalité de Maux vous invite de juillet à septembre 2026 à écouter les conférences de Vincent Kulesza, expert naturaliste, photographe et guide conférencier. Accès libre. Tout public. .
Salle des Fêtes de la Mairie Lieu-dit Le Bourg Maux 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 40 08
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English : Conférence Pourquoi préserver les zones humides ?
L’événement Conférence Pourquoi préserver les zones humides ? Maux a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Rives du Morvan
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