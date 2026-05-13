Conférence : Présence de la franc-maçonnerie à Nantes aux XVIIIème et XIXème siècles Pôle associatif Hauts Pavés Nantes
Conférence : Présence de la franc-maçonnerie à Nantes aux XVIIIème et XIXème siècles Pôle associatif Hauts Pavés Nantes vendredi 12 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-12 18:15 – 20:00
Gratuit : non 10€/personne en présentiel7€/personne en visioconférenceInscriptions via HelloAsso par ce lien ou paiement en espèces sur place : https://www.helloasso.com/associations/guides-interpretes-conferenciers-de-l-ouest/evenements/conference-presence-de-la-franc-maconnerie-a-nantes-aux-18eme-et-19eme-siecles Adulte
L’objet de cette conférence est double. Il est d’abord nécessaire d’aborder sans détour la réalité d’une institution qui, dès l’origine, a entretenu un mystère et a engendré de nombreux malentendus sur sa raison d’être ou sur ses buts avoués et supposément inavoués. Et donc d’aborder le sujet avec clarté, afin de répondre aux questions que beaucoup se posent à son propos. C’est également à une histoire plus intime, et éminemment plus nantaise, à travers l’évocation de quelques noms de loge, de lieux emblématiques et de personnalités marquantes qui ont fait la richesse de notre cité ligérienne.Guide-conférencier, enseignant, passionné d’histoire de l’art et de symboles, Thomas Grison n’aime rien tant que partager et transmettre. Il est par ailleurs l’auteur de plusieurs ouvrages ayant trait à la franc-maçonnerie.
Pôle associatif Hauts Pavés Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 40 29 40 66 0677399538
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