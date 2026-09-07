Conférence : présentation de la démarche d’inscription à l’UNESCO des Savoir-Faire du cognac, Château de Barbezieux, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Conférence : présentation de la démarche d’inscription à l’UNESCO des Savoir-Faire du cognac Samedi 19 septembre, 16h30, 17h30 Château de Barbezieux Charente

Gratuit. Limité à 158 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Vanessa Férey, directrice de l’association Les Savoir-Faire du Cognac, présentera les démarches engagées en vue de l’inscription des savoir-faire liés à l’élaboration du cognac au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

La rencontre se poursuivra par un temps d’échange autour du patrimoine culturel immatériel lié à l’alimentation en France et dans le Sud-Charente.

Château de Barbezieux Avenue du 14 juillet, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire, France Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine 0545789104 https://www.sudcharentetourisme.fr/billetterie Le premier château est connu au début du XIe siècle. L’édifice actuel a été rebâti vers 1480. Vendu pendant la Révolution, le châtelet sud-est est affermé au département et sert de prison jusqu’en 1820. En 1845, le château est acheté par la ville qui en rase une partie et restaure le reste à usage d’hôpital (jusqu’en 1908) et de théâtre (salle actuelle aménagée vers 1900). Vers 1922, un nouveau bâtiment est construit à l’ouest par l’architecte Maurice Mignon. De l’enceinte intérieure subsistent un fragment de la courtine nord avec le chemin de ronde couvert, terminé à l’est par une tour demi-cylindrique, ainsi que l’ancienne grange et écurie s’y adossant. Le château comportait au sud-est une porte encadrée de tours rondes dont le passage était situé sous l’église Saint-Ymas, nef unique de quatre travées, suivie d’un chevet plat orienté sud-est, avec chapelle latérale voûtée d’ogives. Au sud se trouvait le donjon que complétaient deux tours démolies au XVIIIe siècle. Ce donjon commandait une poterne. Au nord-ouest, entre deux tours, un bâtiment à deux pignons était baptisé « pavillon de la recette ». Un jeu de paume et un puits se trouvaient non loin. Un second puits desservait le donjon. Des fossés existaient autour de chaque enceinte. Les encadrements des baies, les crénelages, les angles des murs et les pignons ont été en partie refaits au XIXe siècle. Les façades et l’intérieur de l’ancienne grange et écurie ont été transformés au milieu du XIXe siècle pour abriter un théâtre à l’italienne, un café et des pièces à l’étage.

Vanessa Férey, directrice de l’association des Savoir-Faire du cognac viendra nous présenter les démarches de patrimonialisation à l’UNESCO de la fabrication ce spiritueux, avant un temps d’échange…

©Les Savoir-Faire du Cognac