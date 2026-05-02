Conférence publique d’introduction au Bouddhisme Centre Bouddhique Drukpa Le Faouët

Le Faouët

Conférence publique d’introduction au Bouddhisme

Centre Bouddhique Drukpa Bel Avenir Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 15:00:00

fin : 2026-11-15 16:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Explorez la sagesse bouddhiste au fil de conférences ouvertes à toutes et à tous, animées par un moine ou une moniale du Centre Bouddhique Drukpa Plouray. Ces moments d’échanges offrent l’occasion de découvrir à un rythme accessible et vivant, les enseignements essentiels du Bouddhisme et leur résonance dans notre quotidien. .

Centre Bouddhique Drukpa Bel Avenir Le Faouët 56770 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 82 65

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English :

L’événement Conférence publique d’introduction au Bouddhisme Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan