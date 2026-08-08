Kunda-Yoga en plein air Minémeur Le Faouët

Informations pratiques

Le Faouët

Kunda-Yoga en plein air

Minémeur Casa Iyasaka Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Venez pratiquer le Kunda-Yoga en plein air, au bord du lac, dans les jardins de particuliers une pratique qui met en synergie le yoga indien et l’art de vivre japonais, portée par Minako Komatsu, professeure de yoga certifiée depuis 18 ans. Ouvert à tous, débutants bienvenus, premier cours offert pour les résident·e·s du Pays du Roi Morvan. .

Minémeur Casa Iyasaka Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 24 31 28 05

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English :

L’événement Kunda-Yoga en plein air Le Faouët a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan