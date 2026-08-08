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AGENDA · Le Faouët

Kunda-Yoga en plein air Minémeur Le Faouët

mercredi 19 août 2026 · Minémeur · Le Faouët

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Minémeur
Adresse
Casa Iyasaka
Ville
56320 Le Faouët
Département
Morbihan
Tarif

Le Faouët

Kunda-Yoga en plein air

Minémeur Casa Iyasaka Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Venez pratiquer le Kunda-Yoga en plein air, au bord du lac, dans les jardins de particuliers une pratique qui met en synergie le yoga indien et l’art de vivre japonais, portée par Minako Komatsu, professeure de yoga certifiée depuis 18 ans. Ouvert à tous, débutants bienvenus, premier cours offert pour les résident·e·s du Pays du Roi Morvan.   .

Minémeur Casa Iyasaka Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 24 31 28 05 

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English :

L’événement Kunda-Yoga en plein air Le Faouët a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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