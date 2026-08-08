Kunda-Yoga en plein air Minémeur Le Faouët
mercredi 19 août 2026 · Minémeur · Le Faouët
Informations pratiques
Le Faouët
Kunda-Yoga en plein air
Minémeur Casa Iyasaka Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Venez pratiquer le Kunda-Yoga en plein air, au bord du lac, dans les jardins de particuliers une pratique qui met en synergie le yoga indien et l’art de vivre japonais, portée par Minako Komatsu, professeure de yoga certifiée depuis 18 ans. Ouvert à tous, débutants bienvenus, premier cours offert pour les résident·e·s du Pays du Roi Morvan. .
Minémeur Casa Iyasaka Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 24 31 28 05
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English :
L’événement Kunda-Yoga en plein air Le Faouët a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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