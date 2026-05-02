Conférence publique d’introduction au Bouddhisme Centre Bouddhique Drukpa Le Faouët
Conférence publique d’introduction au Bouddhisme Centre Bouddhique Drukpa Le Faouët dimanche 10 janvier 2027.
Le Faouët
Conférence publique d’introduction au Bouddhisme
Centre Bouddhique Drukpa Bel Avenir Le Faouët Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-10 15:00:00
fin : 2027-01-10 16:00:00
Date(s) :
2027-01-10
Explorez la sagesse bouddhiste au fil de conférences ouvertes à toutes et à tous, animées par un moine ou une moniale du Centre Bouddhique Drukpa Plouray. Ces moments d’échanges offrent l’occasion de découvrir à un rythme accessible et vivant, les enseignements essentiels du Bouddhisme et leur résonance dans notre quotidien. .
Centre Bouddhique Drukpa Bel Avenir Le Faouët 56770 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 82 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence publique d’introduction au Bouddhisme Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
À voir aussi à Le Faouët (Morbihan)
- Visite commentée de l’exposition temporaire Musée Le Faouët 16 mai 2026
- Sortie ornithologique Auditorium Ecole de musique Le Faouët 17 mai 2026
- Fête de la nature animations entre rivière et forêt Le Faouët 20 mai 2026
- Nuit européenne des musées Musée Le Faouët 23 mai 2026
- Le bestiaire en musique répertoire et instruments Les Bains de la Reine Le Faouët 30 mai 2026