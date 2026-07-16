Conférence publique et gratuite de la Grande Loge de France, Hôtel de la Grande Loge de France, Paris

Informations pratiques

Conférence publique et gratuite de la Grande Loge de France Dimanche 20 septembre, 14h30 Hôtel de la Grande Loge de France Paris

Cette conférence commencera à 14h30, dans une salle dont la jauge maximale est de 300 personnes. Il est très recommandé d’arriver en avance pour s’assurer d’une place disponible. Fermeture de l’entrée de la salle à 14h15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Conférence publique et gratuite, ouverte à toutes et tous :

Clément Ledoux, Grand officer à la culture de la Grande Loge de France

évoquera la question : « l’engagement maçonnique aujourd’hui en Grande Loge de France ».

Hôtel de la Grande Loge de France 8 rue louis Puteaux 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France http://gldf.org L’hôtel de la Grande Loge de France a été primitivement, en 1886, l’église Saint Antoine de Padoue dépendante du couvent franciscain de Paris. Acheté en 1911, 5 ans après le départ des Franciscains, l’immeuble n’a été totalement occupé par la Grande Loge de France qu’en 1929. Il a connu une histoire singulière…

L’espace d’accueil de l’hôtel de la Grande Loge de France a connu des transformations importantes depuis deux ans, incluant la création d’un espace d’exposition labellisé « musée de France ».

La visite sera accompagnée et commentée par des bénévoles. Ne seront admis dans l’édifice que 60 personnes simultanément. métros : ROME ou place de Clichy

parking public Rome Batignolles

Conférence « L’engagement maçonnique aujourd’hui en Grande Loge de France »

©Ronan Loaec