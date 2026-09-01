Informations pratiques

Joué-lès-Tours

Conférence Quand la Touraine battait monnaie

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-22 19:00:00

fin : 2026-09-22 20:30:00

Date(s) :

2026-09-22

Une rencontre animée par Denis Courtois

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et en partenariat avec la Ville de Joué-lès-Tours.

Une rencontre animée par Denis Courtois

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et en partenariat avec la Ville de Joué-lès-Tours

Que ce soit par nécessité, pour pallier à l’absence de menue-monnaie, ou pour s’organiser face aux hausses du prix du pain, des entités d’importance (mairies, chambres de commerce …) comme de simples coopératives de citoyens ou d’ouvriers ont pris l’initiative d’émettre de la monnaie ou plutôt des jetons-monnaie qui n’avaient de valeur que localement et parfois avec un objet précis.

Cette monnaie, de papier ou métallique, fut importante en Touraine comme dans d’autres régions de France. Utilisable par tous ou d’un usage limité aux membres d’une structure, son histoire reste peu connue et méritait un coup de projecteur. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

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English :

A discussion moderated by Denis Courtois

As part of European Heritage Days and in partnership with the City of Joué-lès-Tours.

L’événement Conférence Quand la Touraine battait monnaie Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-17 par ADT 37