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Conférence « Quelle prévention du suicide en France ? » Censier/Cesure, Amphi B Paris

Conférence « Quelle prévention du suicide en France ? » Censier/Cesure, Amphi B Paris

Conférence « Quelle prévention du suicide en France ? » Censier/Cesure, Amphi B Paris jeudi 9 avril 2026.

Lieu : Censier/Cesure, Amphi B

Adresse : 13 rue Santeuil

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 9 avril 2026

Fin : vendredi 10 avril 2026

Cette conférence, présentée par le Pr Fabrice JOLLANT, professeur de psychiatrie, chercheur en suicidologie et actuel président de l’UNPS, sera l’occasion de faire le point sur la stratégie nationale de prévention du suicide déployée en France depuis 2018. Nous discuterons les points forts et les limites. La conférence sera suivie d’un échange avec la salle. Venez nombreux nous faire part de vos réflexions citoyennes sur le sujet.

Où en est réellement la prévention du suicide en France aujourd’hui, et quels leviers pour aller plus loin ?
Le jeudi 09 avril 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-09T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-10T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-09T19:00:00+02:00_2026-04-09T21:00:00+02:00

Censier/Cesure, Amphi B 13 rue Santeuil  75005 Paris


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