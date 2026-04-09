Cette conférence, présentée par le Pr Fabrice JOLLANT, professeur de psychiatrie, chercheur en suicidologie et actuel président de l’UNPS, sera l’occasion de faire le point sur la stratégie nationale de prévention du suicide déployée en France depuis 2018. Nous discuterons les points forts et les limites. La conférence sera suivie d’un échange avec la salle. Venez nombreux nous faire part de vos réflexions citoyennes sur le sujet.

Où en est réellement la prévention du suicide en France aujourd’hui, et quels leviers pour aller plus loin ?

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-10T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T19:00:00+02:00_2026-04-09T21:00:00+02:00

Censier/Cesure, Amphi B 13 rue Santeuil 75005 Paris



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