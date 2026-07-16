Conférence / recueil de témoignages : « Exil Républicain Génération 2 », par l’historien Alet Valero, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau, Pau

Informations pratiques

Conférence / recueil de témoignages : « Exil Républicain Génération 2 », par l’historien Alet Valero Samedi 19 septembre, 15h30 Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Entrée libre. Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:40:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:40:00+02:00

Cette rencontre propose de découvrir un programme lancé en 2019 par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, dans le cadre de la commémoration des 80 ans de la Retirada, et porté par le Centre d’études ibériques et ibéro-américaines.

Son ambition est de conserver, valoriser et transmettre cette mémoire au plus grand nombre, à travers les témoignages de 24 filles et fils d’exilés espagnols. Ces récits sont publiés sur Miroir, média numérique dédié à la diffusion des productions audiovisuelles de l’Université Toulouse-Jean-Jaurès.

L’historien Alet Valero, professeur émérite associé au CEIIBA, Centre d’études ibériques et ibéro-américaines, présentera son travail de recueil de témoignages auprès d’enfants de réfugiés espagnols.

Cette démarche de collecte invite à réfléchir à la fragilité des mémoires et des sources de l’histoire. La présentation sera suivie d’un temps d’échange entre l’historien, les archivistes et le public.

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Cité administrative, boulevard Tourasse, 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 84 97 60 http://archives.le64.fr Le lieu date des années 1970 et n’a pas beaucoup changé, il est donc facilement identifiable.

Cette rencontre propose de découvrir un programme lancé en 2019 par la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, dans le cadre de la commémoration des 80 ans de la Retirada, et porté par le Centre et …

© Alet Valero