Conférence : rencontre autour de l’autel marial, Musée de Louviers, Louviers

Informations pratiques

Conférence : rencontre autour de l’autel marial Samedi 19 septembre, 15h30 Musée de Louviers Eure

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Le musée propose une rencontre avec Jean Pierre Girault, membre de l’association La Clef de Voute, autour du retable consacré à la vie de la Vierge. Il donnera, aux visiteurs toutes les clefs pour comprendre cette œuvre sculptée du 16e siècle. Un bon moyen de découvrir ou redécouvrir le patrimoine lovérien !

Le samedi 19 septembre à partir 15h30

Musée de Louviers 26 Rue Pierre Mendès France, 27400 Louviers, France Louviers 27400 Eure Normandie 0232095854 https://www.ville-louviers.fr/ma-ville/culture/le-musee/ Importante collection de céramiques : faïences (XVIIe siècle- XVIIIe siècle) de Rouen, Nevers, Delft, céramiques normandes. Mobilier (XVIe siècle-XIXe siècle) : nombreux coffres, crédences, buffets rouennais. Peintures (XIXe siècle) : paysagistes locaux. Histoire locale : estampes. Industrie textile (machines du XIXe siècle). Ethnologie normande. Exception faite de la salle consacrée à l’industrie textile, témoignage d’une activité jadis florissante dans la région, les autres collections du musée ne sont pas visibles. Cependant, en attendant de pouvoir les présenter à nouveau, le musée reste ouvert au public et propose des expositions temporaires autour de différents thèmes et de certaines collections du musée.

Le musée propose une rencontre avec Jean Pierre Girault, membre de l’association La Clef de Voute, autour du retable consacré à la vie de la Vierge. Il donnera, aux visiteurs toutes les clefs pour du…

©Jean Pierre Copitet