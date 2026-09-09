Démonstration : Des métiers / Des œuvres, Musée de Louviers, Louviers

Informations pratiques

Démonstration : Des métiers / Des œuvres Samedi 19 septembre, 14h30 Musée de Louviers Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

« Des métiers / Des œuvres » est un projet mené en partenariat avec une classe de BP coiffure et de BP fleuriste du CFAie de Val de Reuil, dont l’objectif final est la réalisation d’une création artistique (coiffure ou composition florale), inspirée d’une œuvre issue des collections musée. Ainsi, certaines de ces créations seront présentées aux visiteurs le temps du week-end.

Le samedi 19 septembre à partir de 14h30

Musée de Louviers 26 Rue Pierre Mendès France, 27400 Louviers, France Louviers 27400 Eure Normandie 0232095854 https://www.ville-louviers.fr/ma-ville/culture/le-musee/ Importante collection de céramiques : faïences (XVIIe siècle- XVIIIe siècle) de Rouen, Nevers, Delft, céramiques normandes. Mobilier (XVIe siècle-XIXe siècle) : nombreux coffres, crédences, buffets rouennais. Peintures (XIXe siècle) : paysagistes locaux. Histoire locale : estampes. Industrie textile (machines du XIXe siècle). Ethnologie normande. Exception faite de la salle consacrée à l’industrie textile, témoignage d’une activité jadis florissante dans la région, les autres collections du musée ne sont pas visibles. Cependant, en attendant de pouvoir les présenter à nouveau, le musée reste ouvert au public et propose des expositions temporaires autour de différents thèmes et de certaines collections du musée.

« Des métiers / Des œuvres » est un projet mené en partenariat avec une classe de BP coiffure et de BP fleuriste du CFAie de Val de Reuil, dont l’objectif final est la réalisation d’une création ou des…

©Musée de Louviers