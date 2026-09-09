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Conférence & Rencontre avec Marie Catrix et Charlie Nune, Salle du point du jour, Bordeaux

samedi 26 septembre 2026 · Salle du point du jour · Bordeaux

Conférence & Rencontre avec Marie Catrix et Charlie Nune, Salle du point du jour, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Salle du point du jour
Adresse
44 Rue Joseph Brunet, 33300 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur réservation, entrée libre

Conférence & Rencontre avec Marie Catrix et Charlie Nune Samedi 26 septembre, 16h00 Salle du point du jour Gironde

Sur réservation, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

La conférence de Marie Catrix et Charlie Nune est un événement ouvert au public, proposant un temps d’échange, de découverte et de partage autour de leurs parcours, de leurs expériences et des sujets qui les animent.

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Conférence & Rencontre avec Marie Catrix et Charlie Nune conférence télévision

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