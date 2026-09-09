Conférence & Rencontre avec Marie Catrix et Charlie Nune, Salle du point du jour, Bordeaux

Informations pratiques

Conférence & Rencontre avec Marie Catrix et Charlie Nune Samedi 26 septembre, 16h00 Salle du point du jour Gironde

Sur réservation, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

La conférence de Marie Catrix et Charlie Nune est un événement ouvert au public, proposant un temps d’échange, de découverte et de partage autour de leurs parcours, de leurs expériences et des sujets qui les animent.

Salle du point du jour 44 Rue Joseph Brunet, 33300 Bordeaux Bordeaux 33000 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0643632509 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/le-lien-culturel/evenements/rencontre-marie-catrix-et-charlie-nune?_gl=1%2autyokl%2a_gcl_au%2aOTEwNjY1ODc4LjE3ODQ1NTk5NDUuLS4tLjE3ODczODQzNTQuMjU1NjU0NDAxLjE3ODczODI4MDYuMTc4NzM4OTUwOQ.. »}]

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