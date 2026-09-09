Conférence & Rencontre avec Marie Catrix et Charlie Nune, Salle du point du jour, Bordeaux
samedi 26 septembre 2026 · Salle du point du jour · Bordeaux
Informations pratiques
Conférence & Rencontre avec Marie Catrix et Charlie Nune Samedi 26 septembre, 16h00 Salle du point du jour Gironde
Sur réservation, entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
La conférence de Marie Catrix et Charlie Nune est un événement ouvert au public, proposant un temps d’échange, de découverte et de partage autour de leurs parcours, de leurs expériences et des sujets qui les animent.
Salle du point du jour 44 Rue Joseph Brunet, 33300 Bordeaux Bordeaux 33000 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0643632509 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/le-lien-culturel/evenements/rencontre-marie-catrix-et-charlie-nune?_gl=1%2autyokl%2a_gcl_au%2aOTEwNjY1ODc4LjE3ODQ1NTk5NDUuLS4tLjE3ODczODQzNTQuMjU1NjU0NDAxLjE3ODczODI4MDYuMTc4NzM4OTUwOQ.. »}]
Conférence & Rencontre avec Marie Catrix et Charlie Nune conférence télévision
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