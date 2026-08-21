Conférence Rénover son logement : les clés pour économiser l’énergie et financer ses travaux, Maison des Associations Lino Ventura, Bois-d’Arcy

Informations pratiques

Conférence Rénover son logement : les clés pour économiser l’énergie et financer ses travaux Mardi 29 septembre, 18h30 Maison des Associations Lino Ventura Yvelines

Entrée libre, inscription recommandée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-29T18:30:00+02:00 – 2026-09-29T20:30:00+02:00

Principes techniques et aides financières à la rénovation des logement

Découvrez les solutions pour améliorer votre confort, réduire vos factures d’énergie et bénéficier des aides financières.

Vous envisagez des travaux dans votre maison ou votre appartement ? Venez découvrir les principes essentiels de la rénovation énergétique : isolation, ventilation, chauffage, énergie solaire… Un conseiller de l’Espace Conseil France Rénov’ présentera les solutions les plus efficaces ainsi que les aides financières mobilisables pour réduire le coût de votre projet. Un temps d’échange permettra ensuite de répondre à toutes vos questions.

Après la présentation, les réactions des participants amèneront à préciser certains aspects financiers ou techniques sur l’isolation, la ventilation, les menuiseries, le renouvellement d’air, les modes de chauffage, l’énergie solaire, MaPrimeRénov, les Certificats d’économie d’énergie, l’Eco PTZ, les aides locales…

Conférence animée par l’ALEC 78 – Espace Conseil France Rénov’, mardi 29 septembre 2026 à 18h30, Maison des Associations 2 Avenue Fritz Lang à Bois-d’Arcy.

Organisée par l’ALEC 78, la Ville de Bois d’Arcy et l’agglomération de Versailles Grand Parc.

Pour aider les propriétaires à mener leur projet de rénovation énergétique, il existe un service public de conseil gratuit et indépendant : l’espace conseil France Rénov’. Les conseils couvrent la dimension technique, juridique et financières. L’agence « ALEC 78 » porte l’espace conseil France Rénov’ pour le centre des Yvelines en partenariat avec le Département des Yveliens.

Maison des Associations Lino Ventura 2 Avenue Fritz Lang Bois-d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://urls.fr/y5i6Wi »}]

Maison, appartement, pavillon en lotissement : découvrez les solutions pour améliorer votre confort, réduire vos factures d’énergie et bénéficier des aides financières.

ALEC 78