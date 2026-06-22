Conférence Résistance dans le sud-ouest de la Haute-Vienne Médiathèque Marval vendredi 10 juillet 2026.

Marval

Conférence Résistance dans le sud-ouest de la Haute-Vienne

Médiathèque Le Bourg Marval Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Alexandre Brémaud (Délégué de l’ANDMRF) nous partage plus de 15 ans de recherches sur l’évolution de la Résistance dans les 5 cantons du sud-ouest de la Haute-Vienne, reliés au village de La Gaubertie. L’orateur évoque avec simplicité la naissance des liaisions radio, des parachutages et la mobilisation des campagnes à travers des archives inédites, où notre histoire locale se mêle à la grand Histoire de la Libération. .

Médiathèque Le Bourg Marval 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 18 18 mediatheques@ouestlimousin.com

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English : Conférence Résistance dans le sud-ouest de la Haute-Vienne

L’événement Conférence Résistance dans le sud-ouest de la Haute-Vienne Marval a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Ouest Limousin