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Conférence Place Hugues de Bourbouton Richerenches

Conférence Place Hugues de Bourbouton Richerenches jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Place Hugues de Bourbouton

Adresse : LE VILLAGE

Ville : 84600 Richerenches

Département : Vaucluse

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 Participation

Richerenches

Conférence

Place Hugues de Bourbouton LE VILLAGE Richerenches Vaucluse

Tarif : – – 10 EUR

Participation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 20:00:00
fin : 2026-06-04 00:00:00

Date(s) :
2026-06-04

Conférence donnée par Cécile BOURNAT-QUERAT, association Echo des 700 ans. Buffet apéritif.
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Place Hugues de Bourbouton LE VILLAGE Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 05 34  tourisme@info.richerenches.fr

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English :

Lecture by Cécile BOURNAT-QUERAT, Echo des 700 ans association. Buffet aperitif.

L’événement Conférence Richerenches a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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