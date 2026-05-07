Conférence Place Hugues de Bourbouton Richerenches
Conférence Place Hugues de Bourbouton Richerenches jeudi 4 juin 2026.
Richerenches
Conférence
Place Hugues de Bourbouton LE VILLAGE Richerenches Vaucluse
Tarif : – – 10 EUR
Participation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 20:00:00
fin : 2026-06-04 00:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Conférence donnée par Cécile BOURNAT-QUERAT, association Echo des 700 ans. Buffet apéritif.
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Place Hugues de Bourbouton LE VILLAGE Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 05 34 tourisme@info.richerenches.fr
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English :
Lecture by Cécile BOURNAT-QUERAT, Echo des 700 ans association. Buffet aperitif.
L’événement Conférence Richerenches a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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